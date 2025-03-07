Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій за опалювальний сезон: подробиці

Пенсійний фонд України проведе перерахунок житлових субсидій для громадян на наступний опалювальний сезон 2024-2025 років. Це стало можливим після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України № 222 від 28 лютого 2025 року, яка передбачає зміни у механізмі нарахування субсидій.

Відповідний документ був оприлюднений на Урядовому порталі. Про це пише enovosty.

Згідно з оновленими правилами, зміни внесено до Положення про порядок призначення житлових субсидій від 21 жовтня 1995 року. Перерахунок здійснюватиметься у випадках, коли виконавці комунальних послуг із запізненням подавали необхідні дані, через що субсидії не були враховані з жовтня 2024 року. Причина – порушення встановленого 5-денного строку надання інформації.

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"Ці зміни дозволять забезпечити призначення житлових субсидій усім громадянам, які мають на них право, незалежно від можливих адміністративних затримок з боку постачальників послуг", – повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

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