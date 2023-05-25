Пенсійний калькулятор: Як розрахувати розмір майбутньої пенсії

Українці ще до виходу на пенсію можуть розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Про це розповіла начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Людмила Грєбєннікова.

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Як визначається розмір пенсії в 2023 році

Формула розрахунку, умови призначення, та виплати пенсії залишились незмінними. Загальні норми визначені Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а саме розмір пенсії кожної особи є індивідуальним та залежить від її страхового стажу та заробітку.

Мінімальний розмір пенсії складає 2093 гривень, мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб – 2520,00 гривень, максимальний розмір пенсійної виплати складає 20 930 гривень.

"При призначені пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (в 2023 році – 12 236,71 гривень)", – пояснила Людмила Грєбєннікова.

Як самостійно порахувати розмір майбутньої пенсії

На веб-порталі Пенсійного фонду є пенсійний калькулятор. Варто враховувати той момент, що Пенсійний фонд має дані про заробітну плату лише з липня 2000 року. Тому для коректного розрахунку ще необхідно відсканувати трудову книжку, занести дані про навчання, про проходження військової служби.

При цьому зазначений розрахунок є орієнтовним. Остаточний розрахунок пенсії буде проведено після подання заяви до органів ПФУ.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є трудова книжка.

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Як збільшити страховий стаж

З'явилась так послуга, як "докупити страховий стаж", або добровільна сплата страхових внесків. Для того, щоб купити стаж, необхідно оформити договір та сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Він не може бути меншим від мінімального страхового внеску, тобто на сьогодні сума щомісячного платежу буде 1430 гривень.

Внести кошти для збільшення страхового стажу або зарплати, яка враховуватиметься при майбутньому обчисленні пенсії, можна як за себе, так і за іншу людину.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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