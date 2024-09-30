Пенсійний калькулятор: які гроші отримають українці з мінімальною, середньою та високою зарплатами

Українець із середньою зарплатою може розраховувати на пенсію, яка становитиме лише 4745 грн, а ті, хто отримує мінімальну зарплату, можуть претендувати на виплату в розмірі 2361 грн.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA з посиланням на дані Пенсійного фонду України. Згідно з останньою статистикою, середня зарплата, з якої сплачено єдиний соціальний внесок у червні 2023 року, становила 18 806 грн. Враховуючи цей показник та 35 років страхового стажу, українець може отримати досить низький розмір пенсійних виплат.

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Наприклад, при заробітній платі вдвічі вищій за середню (близько 37,6 тис. грн), пенсія становитиме не більше 9490 грн. Для тих, хто заробляє на рівні середньої зарплати в країні, пенсія складе 4745 грн, що становить лише 25,2% від попереднього доходу.

Експерти зазначають, що для комфортного життя цей коефіцієнт має бути на рівні близько 40%. Українці, які отримують 10 тис. грн на місяць, можуть розраховувати на пенсію в розмірі 2523,5 грн, що теж відповідає низькому рівню заміщення доходу.

Найгірша ситуація для тих, хто заробляє на рівні мінімальної зарплати. В такому випадку пенсія становитиме 2361 грн, що фактично є прожитковим мінімумом для пенсіонерів. Це нижче за розрахунковий рівень пенсії, тому такі громадяни можуть претендувати лише на мінімальні соціальні виплати.

Водночас середня пенсія в Україні дещо зросла за останні місяці. У липні 2023 року вона становила 5816 грн, що на 73 грн більше, ніж на початку року. Порівнюючи з початком повномасштабної війни, коли середня пенсія була 3991 грн, її зростання склало 45,7%, що випереджає інфляцію на рівні 35,5%. Проте таке підвищення все ж не повністю компенсує стрімке подорожчання товарів та послуг.

Мінімальна пенсія зросла менш суттєво — з 1934 до 2361 грн за останні два роки, що лише на 22% більше, ніж раніше. Це означає, що люди з мінімальними пенсіями постраждали найбільше через інфляцію, оскільки індексація їхніх виплат не змогла покрити реальне подорожчання життя.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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