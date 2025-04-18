Пенсія без трудового стажу: хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають

В Україні щорічно підвищується мінімальний поріг страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком. Для громадян, які мають недостатній страховий стаж або взагалі його не накопичили, держава передбачає надання соціальної допомоги. Однак отримати таку допомогу можна лише після досягнення 65-річного віку.

У 2025 році, щоб мати право на пенсію у 60 років, як чоловікам, так і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Про це повідомляє "24 Канал".

Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати страховий стаж у межах від 22 до 31 року. Якщо ж стаж становить від 15 до 21 року, право на пенсію надається лише після досягнення 65-річного віку.

У той же час громадяни, чий страховий стаж менший за 15 років, можуть розраховувати на отримання державної соціальної допомоги після 65 років.

Зауважимо, що у 2028 році для виходу на пенсію у 60-річному віці необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

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Який розмір соціальної пенсії

У 2025 році розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена за останні пів року. Водночас ця сума не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних громадян.

Раз на пів року здійснюється перерахунок соціальної пенсії за віком для осіб без трудового стажу – з урахуванням змін у майновому стані та середнього доходу за шість місяців.

Щоб отримати соціальну допомогу, необхідно звернутися до відповідного органу соціального захисту населення та подати такі документи:

заяву;

паспорт та документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

довідку з Пенсійного фонду України щодо наявного страхового стажу;

декларацію про доходи та майновий стан (оформлюється на основі довідок про доходи всіх членів сім’ї) за останні шість місяців;

копію рішення про призначення опікуна – у випадку, якщо особу визнано недієздатною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку потрібно мати зарплату, щоб при мінімальному стажі отримувати 5000 грн пенсії.

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