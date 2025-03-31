Пенсія за віком чи по інвалідності: українцям розповіли, яка з виплат вигідніша

Українські пенсіонери мають можливість претендувати на дві пенсії одночасно. Проте згідно з чинним законодавством, отримувати дозволено лише одну з цих виплат.

Пенсіонер має право самостійно визначити, яку саме пенсію отримуватиме. Про це пише UAportal, посилаючись на ПФУ.

Як наразі розподіляються виплати між пенсіями за віком та по інвалідності:

особи з інвалідністю I групи отримують повний розмір пенсії за віком (100%);

для інвалідів II групи передбачено 90% від пенсійної виплати за віком;

люди з інвалідністю III групи можуть розраховувати на 50% пенсії за віком.

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Таким чином, для людей з інвалідністю I та II групи пенсійні виплати можуть виявитися вигіднішими, ніж за віком. Водночас особам з III групою інвалідності варто розглянути можливість отримання пенсії за віком.

"Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу та вперше переходить з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії", – йдеться у повідомленні ПФУ.

Крім того, слід зважати на вік людини. Якщо інвалідність було встановлено в молодому віці, додатковий страховий стаж буде значним. Відповідно, перехід на пенсію за віком може виявитися невигідним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

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