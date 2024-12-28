Пенсія у 2025 році: чи зміняться виплати для тих, хто має 30 років трудового стажу

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох основних чинників: тривалості трудового стажу, середньої заробітної плати за період роботи та загальної середньої зарплати в країні, яка визначається Пенсійним фондом. Виплати будуть розраховуватись за спеціальною формулою, затвердженою законодавством.

UAportal пояснює, на яку суму може розраховувати особа з 30 роками стажу у 2025 році.

Як розраховується пенсія у 2025 році

Основна формула для обчислення пенсії залишається такою ж: Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз – середня заробітна плата в Україні, яка використовується для розрахунку (за три роки до виходу на пенсію);

Ікз – коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати в країні);

Кс – коефіцієнт страхового стажу (вираховується множенням кількості років стажу на 1%).

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Зазначимо, що для особи з 30 роками стажу коефіцієнт страхового стажу дорівнює 0,30 (30 × 1%).

Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата, яка буде використана для розрахунку пенсій у 2025 році, прогнозується на рівні близько 15 000 гривень. Однак точну суму затвердить Пенсійний фонд на початку наступного року.

Приклад розрахунку пенсії

Розглянемо, як буде обчислюватися пенсія для особи з 30 роками стажу та середньою заробітною платою 15 000 гривень.

Коефіцієнт заробітної плати (Ікз) : якщо ваша зарплата дорівнювала середній по країні (15 000 грн), то цей коефіцієнт становить 1,0.

: якщо ваша зарплата дорівнювала середній по країні (15 000 грн), то цей коефіцієнт становить 1,0. Коефіцієнт страхового стажу (Кс): для 30 років стажу він буде 0,30.

Розрахунок: Пенсія = 15 000 грн × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень.

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Мінімальна пенсія у 2025 році

У 2025 році мінімальний розмір пенсії залежатиме від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Згідно з проєктом бюджету, прожитковий мінімум буде поступово збільшуватись:

з 1 січня 2025 року – 2 800 грн;

з 1 липня 2025 року – 2 950 грн;

з 1 грудня 2025 року – 3 000 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія у 2025 році не буде нижчою за зазначені суми.

У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 32 роки трудового стажу. Якщо ж ваш стаж становить 30 років, пенсія за віком призначатиметься лише у 63 роки.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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