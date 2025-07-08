Пенсія за вислугу років: яка категорія вчителів має на неї право

Питання пенсійного забезпечення та зарплат досі залишається чутливим для українських вчителів. Попри важливість їхньої роботи, оплата праці освітян часто не відповідає реаліям. Тож багато педагогів починають замислюватися ще змолоду, на які кошти їм доведеться жити в старості.

В Україні вчителі можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію. Це можливо для тих, хто досяг 55 років і має щонайменше 30 років педагогічного стажу. Для оформлення такої пенсії необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду за місцем роботи. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Однак є й категорії педагогів, які можуть претендувати на пенсійні виплати незалежно від віку, за умови наявності певного стажу. Його мінімальний обсяг залежить від періоду, в який освітянин набував трудовий досвід. Наприклад, для тих, хто завершив стажування до 1 квітня 2015 року, потрібно було мати щонайменше 25 років. А після 1 квітня 2024 року для призначення пенсії вже необхідно 30 років трудової діяльності.

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До цього стажу включається не лише викладацька діяльність у школах, а й робота у дитячих садках, музичних і мистецьких закладах на посадах вихователів, керівників гуртків, директорів, шкільних психологів тощо.

Є важлива особливість: якщо після призначення пенсії за вислугою років педагог знову влаштується на роботу, виплати буде припинено. В Україні не дозволяється одночасно отримувати таку пенсію й заробітну плату.

Розмір пенсії для вчителів розраховується за тими ж принципами, що й для інших категорій працівників — він залежить від середньої зарплати та тривалості стажу до моменту припинення трудової діяльності. Наприклад, педагог із зарплатнею 14 500 гривень може розраховувати на приблизно 5700 гривень щомісячної пенсії. Максимальна сума, яка наразі можлива, становить 23 610 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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