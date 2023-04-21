Пентагон оприлюднив відео з НЛО на Близькому Сході: чи є там іншопланетяни

Пентагон показав розсекречене відео із НЛО, яке зняли на Близькому Сході. Ймовірний позаземний об'єкт потрапив у кадр у 2022 році над зоною бойових дій.

На відеозаписі, яке зняв американський військових безпілотник, можна побачити швидкий політ невідомого сферичного об'єкта. Про це пише New York Post.

Директор Офісу з розслідування аномалій Пентагону (AARO) Шон Кіркпатрік зазначив про нього під час слухань у Сенаті США 19 квітня. Він пояснив, що посадовці не знають, що це за об'єкт.

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За його словами, немає жодних даних про це НЛО, окрім як наявного відео. Втім, в AARO не вважають, що цей об'єкт міг становити небезпеку для повітряних пристроїв.

Кіркпатрік зазначив, що свідчень про позаземне походження цього НЛО теж немає.

"AARO поки не знайшло достовірних доказів позаземної активності, позаземних технологій або об'єктів, які кидають виклик відомим законам фізики", – сказав він.

За його словами, цей інцидент є одним із приблизно 650 НЛО, за якими спостерігали в AARO. Більшість із них виявилися природними явищами, повітряними кулями або іншими явищами, які можна легко пояснити.

Нагадаємо, у Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи.

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