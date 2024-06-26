Чи перекинуть ЗС РФ резерви на Харківщину: що відбувається на фронті

ЗС РФ мають близько 170 тисяч особового складу, який розтягнуло по всій лінії фронту. Тоді як загальні резерви противника – 60-70 тисяч осіб.

Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець у етері Еспресо. Він розповів, чи можуть окупанти перекинути додаткові сили на Харквіщину.

"Насправді тут є нюанси. Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тис. до 50 тис., але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні", – сказав Сергій Згурець.

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Він розповів, що питання армії – це процес формування нових зʼєднань, з яких відбирають більш-менш готові частини для "затикання дірок" на передовій чи формування наступальних можливостей. Він наголосив, що в противника зафіксовані великі втрати на полі бою.

"Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою", – додав він.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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