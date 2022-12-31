Чи перерахують плату за опалення та гарячу воду через відключення: хто має право

Через ракетні атаки на об'єкти інфраструктури України жителі країни опинилися в непростій ситуації - вони змушені зимувати без опалення, електрики та водопостачання. Чи проводиться перерахунок комунальних послуг у такому разі, читайте у нашому матеріалі.

За словами експертів, постачальник послуг зобов'язаний відняти з платіжки суму за дні, коли була відсутня гаряча вода або опалення. Про це йдеться у постанові Кабміну №151 від 17.02.2010 року.

Зазначається, що українці мають право заявити про вимогу перерахунку нарахованої суми у платіжці, якщо температура у житлі нижча за 18 градусів.

Про це йдеться у додатку до постанови.

За кожен день порушення цієї норми від суми, призначеної для оплати, постачальник зобов'язаний відняти по 3,3%.

Подібна практика про перерахунок оплати за комунальні послуги почали запроваджувати у регіонах України. Наприклад, "Тернопільміськтеплокомуненерго" пообіцяв своїм мешканцям внести вартість послуг за листопад у платіжки грудня.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики мають намір проводити перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Якщо ж людину не застануть на місці проживання, то вона ризикує залишитися без державних виплат.

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