Перечислят ли плату за отопление и горячую воду из-за отключения: кто имеет право

Из-за ракетных атак на объекты инфраструктуры Украины жители страны оказались в непростой ситуации - они вынуждены зимовать без отопления, электричества и водоснабжения. Положен ли перерасчет коммунальных услуг в таком случае, читайте в нашем материале.

По словам экспертов, поставщик услуг обязан вычесть из платежки сумму за те дни, когда отсутствовала горячая вода или отопление. Об этом говорится в постановлении Кабмина №151 от 17.02.2010 г ода.

Отмечается, что украинцы имеют право заявить о требовании перерасчета начисленной суммы в платежке, если температура в жилище ниже 18 градусов.

Об этом идет речь в приложении к постановлению.

За каждый день нарушения этой нормы из суммы, назначенной к оплате, поставщик обязан вычесть по 3,3%.

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Подобная практика о перерасчете оплаты за коммунальные услуги начали вводить в регионах Украины. К примеру "Тернопольгортеплокоммунэнерго" пообещал своим жителям внести стоимость услуг за ноябрь в платежки декабря.

Напомним, что в Минсоцполитики намерены проводить проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Если же человека не застанут на месте проживания, то он рискует остаться без государственных выплат.

Ранее UAportal объяснил, какие категории граждан не могут получить субсидию. Важно знать, где можно узнать информацию о ее начислении.

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