Перед вибухом вихвалялись обстрілом України: в Білгороді вночі сталася 'бавовна' (відео, фото)

В Білгороді, що на росії ввечері, 20 квітня, пролунав вибух. Як повідомляється, за 10 хвилин до цього місцеві чули гул літаків і думали, що вони направляються обстрілювати Україну.

Інформація, а також фото і відео, з'явилось в місцевих Telegram-каналах. Місцева влада окупантів повідомила про двох постраждалих.

Пізніше було опубліковано моменту вибуху. На відео чути свист, після чого стався вибух. В місцевих пропагандистських каналах перед інцидентом з'явилось повідомлення "ФАБ-1500 (бомби. – Ред.) на підвісах. Хлопці полетіли двіжуху наводити".

Відповідно до кадрів і коментарів очевидців, "немає половини вулиці". Вирва, яка утворилась внаслідок вибуху, в діаметрі близько 20 метрів.

Згодом Міноборони росії прокоментувало інцидент: "в момент виконання бойового завдання винищувачем Су-34 стався "нештатний вихід авіаційного боєприпасу".

Нагадаємо, 20 квітня окупанти обстріляли Вугледар. Керованими авіабомбами вони влучили в житлову багатоповерхівку, знищивши цілий під'їзд.