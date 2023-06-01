'Перейдіть на бік добра': легіон 'Свобода Росії' звернувся до російської армії

1 червня добровольці з Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону "Свобода росії" оголосили про початок другої фази "звільнення" Бєлгородської області рф. "Ми йдемо звільняти всю Росію — від Бєлгорода до Владивостока, щоб у Москві був піднятий біло-синьо-білий прапор свободи", — заявили бійці легіону.

Згодом РДК та Легіон опублікували у своїх Телеграм-каналах кадри, як вони стверджують, з території Бєлгородщини. Добровольці з росії заявили, що знищують позиції російської армії та їхню воєнну техніку.

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У легіоні "Свобода Росії" також опублікували звернення до військовослужбовців російської армії, у якому закликали переходити на бік "повстанців".

"Настав момент ухвалити правильне рішення. Вас відправляють на злочинну, загарбницьку війну – але ж ви не раби! Путінський режим ставить вас перед вибором: йти вмирати в чужу країну, або зазнати людоїдських тюремних покарань за відмову стати окупантом. Ми закликаємо вас відкинути цю рабську парадигму та перейти на бік добра", – йдеться у повідомленні.

Бійці легіону пропонують російським бойовикам звертатися на гарячі лінії проєкт "Хочу жити".

"Складіть зброю та приймайте рішення: більше не брати участь у цій війні та пересидіти бойові дії в українському полоні в людських умовах, під наглядом представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Або ж приєднуйтесь до легіону "Свобода Росії" – російських патріотів, які ведуть визвольну війну проти путінського режиму", – додали вони.

Нагадаємо, 1 червня "Російський добровольчий корпус" (РДК) та легіон "Свобода Росії" оголосили про початок другої фази "звільнення" Бєлгородської області. Вони почали свою активність на Шебекінському напрямку.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Шебекіно в ніч проти 1 червня знаходилося "під безперервним вогнем", та заявив про евакуацію.

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