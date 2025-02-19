Мінлива хмарність та до 9 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 20 лютого

20 лютого в Україні очікується мінлива хмарність. У західних регіонах та Житомирській області прогнозується невеликий мокрий сніг із дощем. Вдень подібні опади поширяться на Вінницьку, Київську та Чернігівську області.

За даними "Укргідрометцентру", на решті території країни опадів не передбачається. Вітер буде південного напрямку, помірної сили – 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1° до -6°, у східних областях місцями до -9°. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -2° до +3°, на півдні потеплішає до +6°. У західних областях нічна температура буде близькою до 0°, а вдень повітря прогріється до +3…+8°.

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На Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозується, а вдень можливий слабкий мокрий сніг із дощем. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -1° до -6°, вдень – від -2° до +3°. У столиці вночі очікується -2…-4°, а вдень – 0…+2°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з України відступлять аномальні морози, синоптикиня назвала дату потепління.

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