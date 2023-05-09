Пересаджуйте та звертайте увагу на грунт: що робити з корінням орхідеї, яке стирчить з горщика

Напевно, ви помічали, що в орхідеї коріння не лише ще підземне, але й надземне. Це нормальне явище для цієї квітки, але при появі повітряного коріння квітку варто пересадити.

Коріння, яке стирчить з горщика називають повітряним корінням. Таке явище зустрічається в орхідей фаленопсис та епіфітів. Деякі види орхідеї – епіфітні рослини, тобто, вони мають повітряне коріння, яке бере вологу з повітря.

У орхідей є два типи коренів: повітряне та підземне. Перший тип поглинає вологу та поживні речовини з повітря. Це коріння товсте та вкрите веламеном, завдяки якому квітка отримує воду та азот.

Орхідеї потребують великої кількості вологи, якщо її не вистачає, повітряне коріння вилазить з горщика, шукаючи в повітрі водяну пару. Крім того, наявність повітряного коріння свідчить про те, що горщик став занадто тісним для рослини.

Що робити, якщо з‘явилось повітряне коріння

У разі появи повітряного коріння квітку треба пересадити.

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Процес пересадки орхідеї:

1. Вийміть орхідею з горщика.

2. Замочіть у прохолодній воді на 30 хвилин.

3. Перед пересадкою рослини перевірте коріння – воно має бути зелене або біле. Якщо коріння чорне або коричневе – це ознака, що воно відмерло. Обріжте його чистими продезінфікованими секаторами.

4. Візьміть прозорий горщик з дренажними отворами, більшого розміру, ніж попередній.

5. Виберіть спеціальний ґрунт для орхідей або суміш кори. Також, можете заповнити горщик неглибоким шаром дрібного каміння або гальки, щоб покращити дренаж.

6. Помістіть рослину у новий горщик. Будьте обережні з корінням. Після пересадки поставте орхідею у прохолодне, добре провітрюване місце та не поливайте її кілька днів.

Нагадаємо, ми іже писали про 7 важливих моментів, на які варто звернути увагу при виборі орхідеї для дому.

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