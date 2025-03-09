Переведення на пів ставки: як це змінює підрахунок трудового стажу

Зарахування страхового стажу безпосередньо залежить від сплати страхових внесків. Це питання стає особливо важливим, коли працівників переводять на пів ставки або підприємство тимчасово зупиняє свою діяльність.

Страховий стаж враховується тільки в тому випадку, якщо роботодавець здійснює мінімальні страхові внески за працівника. Про це повідомляє Пенсійний фонд України на своїй сторінці у Facebook.

Дізнатися про сплачені внески можна в довідці ОК-5, яку можна отримати через додаток Дія або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Якщо підприємство перебуває у простої, роботодавець все одно зобов’язаний здійснювати обов’язкові платежі та виплачувати частину заробітної плати.

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Якщо компанія вирішить припинити трудові відносини, виплати заробітної плати та страхові внески зупиняються, що може вплинути на нарахування пенсійного стажу.

Мінімальний страховий внесок у 2025 році

У 2025 році для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

З 1 березня 2025 року мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, отже, мінімальний страховий внесок розраховується так:

8 000 гривень × 22% = 1 760 гривень.

Отже, для зарахування одного місяця стажу за умовами добровільної участі потрібно сплатити не менше 1 760 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нараховують стаж, набутий за межами України.

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