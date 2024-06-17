Переворот на ринку нерухомості: ціни на 1-кімнатні квартири в Україні зазнали змін

На ринку однокімнатних квартир спостерігаються коливання цін по всій території держави. Зміни в ціноутворенні відбулися як у напрямку підвищення, так і зниження вартості. Зокрема, в період з березня по травень 2024 року, найсуттєвіше подорожчання житла зафіксовано у Закарпатті, де ціни зросли на 10%, досягнувши в середньому позначки у 58 919 доларів.

Водночас найбільше падіння цін виявлено у Сумській області, де вартість однокімнатних квартир зменшилася на 6%, становлячи тепер у середньому 27 090 доларів, як повідомляє OBOZ.UA, посилаючись на дані з провідного маркетплейсу у цьому сегменті.

В останній період спостерігається збільшення вартості на ринку однокімнатних квартир в Україні, яке коливається від 0,5% до 10%. При цьому, за винятком Закарпаття, підвищення цін торкнулося таких регіонів:

В Рівненській та Кіровоградській областях ціни зросли на 6%;

У Чернівецькій області - на 5%;

У столиці України, Києві - на 4%;

В Чернігівській області - на 3%;

В Тернопільській області - на 1%;

В Вінницькій області - на 0,5%.

Водночас, в інших регіонах зафіксовано зниження цін на однокімнатне житло в межах від 0,1% до 6%. Зокрема, окрім Сумської області, падіння цін спостережено у:

Харківській та Черкаській областях – на 5%;

У Київській, Волинській та Запорізькій областях – на 4%;

У Дніпропетровській області – на 3%;

У Хмельницькому та Івано-Франківську – на 2%;

У Львову, Одесу, Миколаїв та Херсон – на 1%;

У Житомирській області – на 0,7%;

В Полтавській області – на 0,1%.

Що стосується середньої вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку України, то цифри коливаються межами вiд $21,000 до $97,025. Найбільшу суму просять у столицi – близько $97,025. Також серед лiдерiв за цiною є:

Львiвська область з середнiм показником у $68,904;

Закарпаття з цiною $58,919;

Вiнниця з показником у $52,109.

Найменшу середню цiну зафiксовано у Херсонськiй областi – приблизно $21,000. Слiдом за нею iдуть:

Запорiзька область з цiною $21,730;

Миколаївська область з вартiстю $22,889.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що київський ринок оренди житла переживає шок. Там ціни стрибнули вище воєнних показників.

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