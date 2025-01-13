Пісторіус спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував інформацію про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги для України на суму три мільярди євро. Міністр пояснив, що ніякої блокади з боку канцлера немає, але процес узгодження нового пакета допомоги всередині уряду ще триває.

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Міністерство оборони підготувало свої пропозиції, однак остаточне політичне рішення поки не прийнято.Про це Пісторіус заявив в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, яке має бути опубліковане 13 січня, повідомляє DW.

"Моє відомство вже підготувало новий пакет допомоги, тепер має бути ухвалене політичне рішення щодо його надання Києву", – зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

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