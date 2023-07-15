Живить та надає сяйва: користь обліпихової оліі для шкіри

Обліпихова олія має високий вміст біологічно активних речовин і є природним джерелом вітамінів Е, С, К та Р. Ягоди обліпихи містять багато вітаміну С, набагато більше, ніж апельсини, і вони є третім найбільшим джерелом вітаміну Е серед рослин. Ця олія має протизапальні, бактерицидні та знеболювальні властивості, а також сприяє нормалізації роботи залоз внутрішньої секреції, таких як щитовидна, надниркові та статеві залози. Вона корисна для людей з порушеним обміном речовин та для запобігання захворюванням серця. Олію обліпихи також використовують для лікування опіків, загоєння ран у гінекології та косметології.

Олія обліпихи має численні переваги для шкіри. Вона допомагає регулювати виділення шкірного сала, зволожує та заспокоює шкіру, особливо при наявності псоріазу та атопічного дерматиту. Ця олія є потужним антиоксидантом, що сповільнює процес старіння шкіри.

Обліпихова олія підходить для всіх типів шкіри, зокрема для чутливої ​​шкіри. Проте, рекомендується провести тест на алергію перед використанням, щоб убезпечити себе.

Олію обліпихи можна використовувати протягом усього року. Взимку вона допоможе зволожити і захистити шкіру від суворих погодних умов, а влітку наситить її корисними речовинами.

Щоб використовувати олію обліпихи, ви можете придбати готові креми та маски з цим компонентом, або купити олію та додавати її до своїх звичних засобів для догляду.

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Наприклад, для лікування прищів, змішайте 1 столову ложку алкоголю з 6 краплями олії обліпихи, кількома краплями лавандової олії та трохи рожевої води. Ретельно перемішайте і нанесіть на проблемні ділянки шкіри.

Для запобіганню зморшкам, додайте трохи соку алое в невелику кількість обліпихової олії і ретельно перемішайте. Ці компоненти містять велику кількість вітамінів С та Е, які допомагають боротися з віковими змінами шкіри.

Для жирної шкіри, змочіть тканинну маску для обличчя в чайному настої, накладіть її на шкіру і залиште на 10-15 хвилин. Потім нанесіть обліпихову олію на шкіру і залиште на ще 15 хвилин. Після цього промокніть шкіру і видаліть залишки олії.

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