Пиво, компот або молоко: як зробити ефективну приманку для слимаків

Нашестя слимаків на городі загрожує неприємностями. Ці садові шкідники можуть знищити значну частину врожаю, бо є дуже ненажерливими. Особливо вони полюбляють молоді соковиті листочки. Тож боротися з ними треба вже від початку потепління.

Для боротьби з цими створіннями застосовують різні хімічні засоби, у тому числі спеціальні пастки. І якщо хімічні засоби проти слимаків можуть зашкодити рослинам та вашим домашнім тваринам, то народні методи безпечні навіть для слимаків, проте допоможуть виловити їх.

Оскільки слимаки не переносять сонця, вони виповзають на "полювання" за вашим врожаєм переважно уночі. Можна відлякати їх від посівів, розсипавши навколо посадок певні речовини – сіль, перець, часник, чи золу. Але якщо ваш город розкинувся на значній площі, то цей спосіб буде затратним.

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Експерти-городники із "Зеленої садиби" дали поради щодо боротьби зі слимаками.

Найперша порада - поливати город зранку, а не на ніч, аби волога не приваблювала слимаків.

Позбувайтеся вчасно бур'янів, аби слимакам не було де ховатися.

На початку весни приберіть у саду та городі старе листя, розрихліть ґрунт.

Привабте до городу птахів – це головні знищувачі слимаків. Розставте у саду чи на городі годівнички, аби пташки частіше слідкували за вашими посівами на предмет їжі.

Пастки для слимаків

На ніч залиште біля посівів вологу дошку або колоду. Поставте коло неї листя капусти або шкірки від цитрусових фруктів. Після "вечері" слимаки почнуть ховатися під дошку або колоду. Зранку підніміть пастку, зберіть слимаків та віднесіть якнайдалі від ваших врожаїв.

Напої, які прибавляти слимаків – це пиво, компот або молоко. Налийте щось з цих рідин у пласкі мисочки, чи кришечки та поставте біля посадок. Можна розрізати пластикову пляшку, налити на дно молоко, пиво чи компот та прикопати її, аби краї стирчали з землі на 1-2 см. Слимаки повлазять у місткості та не зможуть вибратися.

А ще привабливою для слимаків буде суміш з меду, дріжджів та води. Ця в'язка рідина привабить їх і вони у ній потонуть.

Слимаків може привабити шкірка від дині, кавуна або від цитрусових. Кладете їх біля посадок на ніч, а зранку забираєте разом зі слимаками та відносите їх якомога далі від городу чи саду.

А ще слимаків можна відлякати, висадивши біля городини лаванду, шавлію, розмарин, часник, цибулю, м’яту або інші ароматні рослини.

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