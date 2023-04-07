"Полумʼяний привіт 105-мм калібром": Вовки да Вінчі показали відео задвохсочення вагнерівців на Бахмутському напрямку
Бійці Першої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правого сектору" показали відео ліквідації ворога на Бахмутському напрямку. "Вовки да Вінчі" знищили групу вагнерівців.
Відео роботи по ворогу наші захисники опублікували у соцмережах. На ньому можна побачити, як аеророзвідники зафіксували переміщення ворога серед посадок та окопів. Також бойовики російської армії тинялися поблизу розбомблених покинутих будинків.
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Оператори дронів передали координати бійцям роти та скоригували вогонь артилеристів по ворогу.
"На Бахмутському напрямку наша артилерія доставила полумʼяний привіт 105-мм калібром та СПГ-9 по ПВК Вагнера", – прокоментували ці кадри наші захисники.
Довідково: СПГ-9 - радянський станковий протитанковий гранатомет. Його називають "чобіт". Для гранатометів СПГ-9 використовують, зокрема, осколкові протипіхотні гранати.
Постріл ПГ-9В складається з кумулятивної гранати та стартового порохового заряду. Граната ПГ-9 має каліберну бойову частину з п'єзоелектричним підривником, реактивний двигун із шестилопатевим стабілізатором та двома трасерами.
Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.
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