Плата за доставку газу: хто з українців може не платити й не отримає штраф

У зв'язку з повномасштабною війною та її наслідками, українці стикаються з різними викликами, зокрема, і в сфері комунальних послуг. Одним із таких питань є оплата за розподіл газу.

Чи всі зобов'язані платити за розподіл газу, пояснили в "Нафтогазі". Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), деякі категорії споживачів можуть бути звільнені від цієї плати.

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Хто може не платити?

Звільнення від оплати за розподіл газу передбачено для споживачів, які постраждали від російської військової агресії та опинилися в таких ситуаціях:

Пошкодження розподільної інфраструктури: Якщо через бойові дії або інші наслідки війни пошкоджено газорозподільну систему, що унеможливлює забезпечення безперебійного постачання газу, споживачі таких населених пунктів можуть бути звільнені від оплати.

Пошкодження об'єктів газоспоживання: Якщо внаслідок бойових дій пошкоджено газові мережі в будинках або квартирах споживачів, вони також можуть не платити за розподіл газу до повного відновлення.

Як оформити звільнення від оплати?

Для того, щоб скористатися цією пільгою, споживачам необхідно звернутися до свого газопостачальника з відповідною заявою. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують пошкодження газорозподільної системи або об'єктів газоспоживання.

Чому плата за розподіл газу не залежить від щомісячного споживання?

Варто зазначити, що розрахунок плати за розподіл газу має свої особливості. Ця сума залежить від загального обсягу спожитого газу за попередній рік, а не від щомісячного споживання. Тобто, навіть якщо ви практично не користувалися газом протягом місяця, плата за розподіл все одно нараховується.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців почали штрафувати на значні суми за лічильники.

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