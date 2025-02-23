Платні послуги у ПриватБанку: за що українцям доведеться віддати 80 грн

Державний "ПриватБанк" оголосив про введення фіксованої комісії у розмірі 80 грн за одну з раніше безкоштовних послуг. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Таку інформацію оприлюднено на офіційному сайті ПриватБанку. Згідно з повідомленням, з початку 2026 року ПриватБанк запровадить фіксовану плату у 80 грн (з ПДВ) за доставку банківських карток по території України.

Окрім цього, буде встановлено диференційований тариф на міжнародну пересилку перевипущених карток. Вартість такої послуги залежатиме від країни доставки.

До кінця 2025 року банк продовжить надавати цю послугу безкоштовно. Наразі клієнти можуть оформлювати всі шість доступних типів карток без жодних додаткових платежів як в Україні, так і за її межами.

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Як замовити доставку картки

На сьогоднішній день послуга безкоштовної доставки банківських карток доступна по всій Україні та в 48 країнах світу.

Клієнти можуть скористатися цією послугою у таких випадках:

при перевипуску діючої картки;

при оформленні нової цифрової картки через застосунок "Приват24".

Для того щоб замовити картку або перевипустити стару, необхідно виконати кілька простих кроків у "Приват24":

Відкрити розділ "Усі картки"; Обрати картку для перевипуску; Перейти до налаштувань картки; Вибрати пункт "Замовити картку"; Підтвердити замовлення доставки.

Отримати картку можна:

В Україні – в відділенні або поштоматі Нової Пошти;

За кордоном – через Нову Пошту або Укрпошту.

Термін доставки в Україні становить один день до відділення пошти, за кордоном доставка здійснюється кур'єром Нової Пошти протягом 7-14 днів, через Укрпошту – від 7 до 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з українських банків впровадив можливість обміну готівкової валюти через банкомати.

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