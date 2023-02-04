Погана прикмета: чому не можна виносити сміття з дому увечері та що може статися

Наші пращури вважали, що увечері відбувається розгул темних сил, тож намагалися без зайвої потреби не виходити на вулицю після настання темряви й до самого світанку. Часи змінилися, вірування у темні сили залишаються.

Й до сьогодні українці вірять у безліч прикмет та забобон. Одна з них – це заборона виносити сміття з дому із настанням темряви.

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За повір'ями сміття містить енергію оселі та тих, хто в ній проживає. Тож вважалося, що, якщо викинути сміття після заходу сонця, частина енергії тих, хто мешкає у будинку буде також "викинута".

А ще вірили, що відходи краще залишити на ніч, щоб відьми та інша нечисть не наврочили й не начаклували на тих, хто це сміття виніс.

Згідно з народними прикметами викинуте у вечірній час доби сміття здатне розсварити всіх домочадців та сприяти виникненню проблем грошового характеру. За віруваннями, разом зі сміттям з дому піде процвітання, благополуччя та удача.

Кілька прикмет, у які вірили наші пращури:

Заміжня жінка, яка виносить відро з відходами після сонячного заходу сонця, буде винуватцем скандалів і постійного з'ясування взаємин з чоловіком. Діти часто хворітимуть, а їхні батьки почуватимуться нещасними та знесиленими.

Якщо чоловік викине сміття увечері, то може залишити своїх дітей та дружину, або взагалі накличе на себе якесь травмування.

Вважається, що людина разом зі сміттям уночі виносить і сімейні секрети, які внаслідок цього стануть надбанням громадськості.

Згідно з народними прикметами, будинок знаходиться під охороною домовика, якому не сподобається викидання пакета з відходами у вечірній або нічний час доби.

А ще вважалося, що разом зі сміттями увечері ви виносите з дому добробут та благополуччя.

Також не можна просити сторонню людину викинути пакет з відходами увечері, бо начебто людина разом зі сміттєвим пакетом позбавляється захисту та позитивної енергетики, передаючи їх у чужі руки.

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