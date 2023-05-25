'Погані новини для рашнпропаганден': Залужний розвінчав міфи про поранення (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з’явився на новому відео у четвер, 25 травня. Генерал подякував українцям та пообіцяв перемогу.

Відео з ним у мережі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Таким чином розвінчались міфи російської пропаганди про буцімто поранення чи смерть Залужного.

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"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги", – зазначив Штефан.

Нагадаємо, напередодні російська пропаганда почала масово поширювати фейки, буцімто Залужний "був поранений" у Херсонській області на початку травня. Такі заяви спершу спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, а згодом і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Раніше Залужний розповів про випадок, коли йому довелося розповідати матері загиблого пілота, що її син загинув під час виконання військового завдання. Головнокомандувач сказав, що у таких випадках йому важко стримати сльози.

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