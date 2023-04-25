Пляжний сезон 2023: стилісти дали поради щодо вибору модних купальників на літо

Цього літа під час виходу на пляж варто обирати оригінальні купальники. У моді будуть суцільні костюми, у стилі ретро та купальники асиметричного крою.

Стилісти радять обирати для відпочинку саме ті моделі, у яких вам комфортно, та ті, що підкреслюють достоїнства вашої фігури. А ще у моді будуть яскраві кольори та купальними з різними принтами. Тепер подробиці.

Експерти з моди кажуть, що цього сезону варто звернути увагу на ретро-стиль – суцільні моделі з поясом або варіанти з топом-бюстьє та високими плавками.

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Купальники, стилізовані під мереживну білизну теж ще будуть модними. Однак уникайте нюдових кольорів, аби на пляжі ніхто не подумав, що прийшли засмагати у спідньому. У трендах наразі чорний, біли, гірчичний, жовтий, оливковий і блакитний кольори, що здатні ефектно відтінити засмаглу шкіру.

Мінімалізм – тоненькі плавки та бюст на ледь помітних бретельках. Цей варіант підійде для тих, хто має ідеальну фігуру та встиг до літа підтягти м'язи. Купальники-міні цього сезону будуть у трендах зі шнурівкою, сіткою чи яскравими елементами.

Що стосується асиметричних купальників, то цього літа вони будуть хітами сезону. А якщо у таких купальниках будуть глибокі вирізи, сітчасті вставки чи різні прикраси, то ви додасте до образу додаткових балів.

Як правильно обрати купальник до різних типів фігури?

Видання BSM пише, що кожна жінка має власне бачення того, як на ній виглядає та чи інша річ, однак що стосується купальників, їх вибір настільки величезний, що завжди можна приховати недоліки та акцентувати на принадах фігури.

Тож, якщо у вас великий розмір грудей, намагайтеся обрати бюст з товстими регулюючими лямками та зі стійкими чашечками. Якщо це суцільний купальник, краще аби на ньому були застібки чи шнурівка, щоб регулювати його тісноту.

Жінкам з невеликим бюстом фахівці радять обирати будь-який стиль, наприклад, верх з рюшами, принтами чи прикрасами. Бандо і бікіні – відмінний вибір.

Купальники великих розмірів теж різноманітні, намагайтеся обрати ті, що не будуть затісними. А ще можна зупинити вибір на купальниках, що приховують недоліки фігури та підкреслюють ваші принади. Наприклад, це можуть бути фасони із зав’язаною талією.

Надто худим жінкам ефектніше виглядати на пляжі допоможуть рюші, бахрома, яскраві принти, кант та сексуальні фасони.

Жінки з фігурою у формі груші виглядатимуть на пляжі більш привабливо, якщо низ купальника приховають однотонною пляжною хустиною. Однак тоді треба привернути уваги до бюста – у цьому допоможуть яскраві принти на купальнику, чи рюші, або ж якісь яскраві елементи.

Якщо ви вважаєте, що ваші ноги закороткі, обирайте купальники, що "витягують фігуру". На низ обирайте стрінги із завищеною талією.

А якщо ви хочете навпаки зменшити довжину своїх ніг, спробуйте наверх бікіні вдягнути коротку спідничку, чи бікіні з низькою посадкою.

Власницям випуклих животиків можна приховати їх за суцільними купальниками, у яких є спеціальні вставки з тканин, що не тягнуться. Такі купальники допоможуть втягнути живіт. Або ж можна обрати цілісний костюм із глибоким декольте та прикрашеною талією.

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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