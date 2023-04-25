Пляжный сезон 2023: стилисты дали советы по выбору модных купальников на лето

Этим летом во время выхода на пляж следует выбирать оригинальные купальники. В моде будут сплошные костюмы в стиле ретро и купальники асимметричного кроя.

Стилисты советуют выбирать для отдыха именно те модели, в которых вам комфортно, и подчеркивающие достоинства вашей фигуры. А еще в моде будут яркие цвета и купальные с разными принтами. Теперь подробности.

Эксперты по моде говорят, что в этом сезоне стоит обратить внимание на ретро-стиль – сплошные модели с поясом или варианты с топом-бюстье и высокими плавками.

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Купальники, стилизованные под кружевное белье, тоже еще будут модными. Однако избегайте чудесных цветов, чтобы на пляже никто не подумал, что пришли загорать в нижнем белье. В трендах черный, белый, горчичный, желтый, оливковый и голубой цвета, способные эффектно оттенить загоревшую кожу.

Минимализм – тоненькие плавки и бюст на едва заметных бретельках. Этот вариант подойдет для тех, кто имеет идеальную фигуру и успел к лету подтянуть мышцы. Купальники-мини этого сезона будут в трендах со шнуровкой, сеткой или яркими элементами.

Что касается асимметричных купальников, то этим летом они будут хитами сезона. А если в таких купальниках будут глубокие вырезы, сетчатые вставки или разные украшения, то вы прибавите к образу дополнительных баллов.

Как правильно выбрать купальник для разных типов фигуры?

Издание BSM пишет, что каждая женщина имеет собственное видение того, как на ней выглядит та или иная вещь, однако что касается купальников, их выбор настолько огромен, что всегда можно скрыть недостатки и акцентировать на приманках фигуры.

Итак, если у вас большой размер груди, старайтесь выбрать бюст с толстыми регулирующими лямками и со стойкими чашечками. Если это сплошной купальник, лучше, чтобы на нем были застежки или шнуровка, чтобы регулировать его тесноту.

Женщинам с небольшим бюстом специалисты советуют выбирать любой стиль, например верх с рюшами, принтами или украшениями. Бандо и бикини – отличный выбор.

Купальники больших размеров тоже разнообразны, старайтесь выбрать те, которые не будут тесными. А еще можно остановить выбор на купальниках, скрывающих недостатки фигуры и подчеркивающие ваши прелести. К примеру, это могут быть фасоны с завязанной талией.

Очень худым женщинам эффектнее смотреться на пляже помогут рюши, бахрома, яркие принты, кант и сексуальные фасоны.

Женщины с фигурой в форме груши будут выглядеть на пляже более привлекательно, если низ купальника скроют однотонным пляжным платком. Однако тогда нужно привлечь внимание к бюсту – в этом помогут яркие принты на купальнике, или рюши, или какие-то яркие элементы.

Если вы считаете, что ваши ноги слишком короткие, выбирайте купальники, "вытягивающие фигуру". На низ выбирайте стринги с завышенной талией.

А если вы хотите наоборот уменьшить длину своих ног, попробуйте наверх бикини надеть короткую юбку или бикини с низкой посадкой.

Обладательницам выпуклых животиков можно скрыть их за сплошными купальниками, у которых есть специальные вставки из нетянущихся тканей. Такие купальники помогут вовлечь живот. Или можно выбрать цельный костюм с глубоким декольте и украшенной талией.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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