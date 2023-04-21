Лоферы, мюли, или сандалии: Андре Тан назвал модную обувь на весну-лето 2023

Изящная классика, или высокие каблуки, или просто обычные кеды. Теплого сезона этого года в трендах будет разнообразная обувь, которая будет подходить под любые образы.

Украинский модельер и стилист Андре Тан в своем Instagram рассказал об обувных модных трендах сезона весна-лето 2023. По его словам, стоит обратить внимание на обувь, что шнуровки, завязки, ремни и другие интересные детали.

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Стилист посоветовал обратить внимание на обувь с острым носком. По его мнению, оно всегда выглядит великолепно, "визуально вытягивает ноги и делает их элегантными". "От казаков до слингбеков – варианты с заостренным носком есть для каждого события", – добавил он.

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Также Андре Тан советует комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты с сапогами в нулевых стилях и ботфортами на плоской подошве или каблуке. "Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить ярких акцентов в свой образ", – говорит он.

Внимание следует обратить и на обувь, содержащую много разных деталей: "Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканной и интересной".

Платформа тоже будет в трендах – такую обувь можно выбирать для спортивного стиля, или одевать на вечерние прогулки или для походов на вечеринки.

"Когда весенние дни станут совсем теплыми, замените ботинки на мюле. Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке", – добавил дизайнер.

Знаток моды еще посоветовал не забывать о лоферах. По его словам, они "особенно удобны, их просто надевать, не нужно тратить время на шнурки или застежки".

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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