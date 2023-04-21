Лофери, мюлі, або сандалі: Андре Тан назвав модне взуття на весну-літо 2023

Витончена класика, чи високі підбори, або й просто звичайні кеди. Цьогорічного теплого сезону у трендах буде різноманітне взуття, що підходитиме під будь-які образи.

Український модельєр та стиліст Андре Тан у своєму Instagram розповів про взуттєві модні тренди сезону весна-літо 2023. За його словами, варто звернути увагу взуття, що мість шнурівки, зав'язки, ремені та інші цікаві деталі.

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Стиліст порадив звернути увагу на взуття з гострим носком. На його думку, воно завжди має чудовий вигляд, "візуально витягує ноги та робить їх елегантними". "Від казаків до слингбеків – варіанти з загостреним носком є для кожної події", – додав він.

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Також Андре Тан радить комбінувати шкіряні пальта та тренчі, а також легкі сукні та шорти з чоботами у стилі нульових та ботфортами на плоскій підошві або підборах. "Таке взуття стане чудовим вибором для тих, хто хоче додати ярких акцентів у свій образ", – каже він.

Увагу слід звернути й на взуття, що містить багато різних деталей: "Зверніть увагу на взуття з незвичними зав'язками, шнурівкою та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим та цікавими".

Платформа теж буде у трендах – таке взуття можна обирати для спортивного стилю, або ж одягати на вечірні прогулянки чи для походів на вечірки.

"Коли весняні дні стануть зовсім теплими, замініть сапоги на мюлі. Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві, для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильному каблуці", – додав дизайнер.

Знавець моди ще порадив не забувати про лофери. За його словами, вони "особливо зручні, їх просто надягати, не потрібно витрачати час на шнурки або застібки".

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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