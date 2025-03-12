За якими критеріями розраховують пенсію за віком та як зробити це самостійно: відповідь ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, за яким принципом визначається розмір пенсії за віком. Згідно з положеннями Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сума пенсійних виплат залежить від тривалості страхового стажу людини та розміру заробітної плати, з якої здійснювались відрахування до Пенсійного фонду.

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Для кожного пенсіонера індивідуально визначають коефіцієнт страхового стажу, який базується на кількості відпрацьованих місяців, а також коефіцієнт заробітної плати. Останній розраховується як співвідношення фактичного доходу застрахованої особи до середнього рівня заробітної плати по країні за відповідний період, по кожному місяцю окремо. Про це пише sud.ua.

У відомстві зазначили, що при обчисленні пенсії застосовується спеціальна формула: середній показник зарплати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням виплат, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт стажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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