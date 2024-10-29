За віком чи інвалідністю: яка пенсія вигідніша

Пенсійний фонд України роз'яснює особливості призначення різних видів пенсій. Хоча деякі громадяни мають право на два види пенсійних виплат, законодавство дозволяє отримувати лише один із них за власним вибором. Про це пише 24 tv.ua.

Для осіб з інвалідністю I та II груп часто вигіднішою є пенсія по інвалідності, оскільки:

I група отримує не менше 100% пенсії за віком

II група – 90% пенсії за віком

III група – 50% пенсії за віком

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Тож особам з III групою інвалідності зазвичай доцільніше обрати пенсію за віком, оскільки вона може бути вищою.

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 851,86 грн, що на 8,7% (466,61 грн) більше порівняно з початком року. Загальна кількість пенсіонерів скоротилася до 10 342 593 осіб, зменшившись на 173 944 особи.

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