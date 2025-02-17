По всій Україні запроваджено аварійні відключення світла – Укренерго

У понеділок вранці, 17 лютого, по всій Україні були введені аварійні відключення електроенергії. Причиною стало пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок атак.

Насамперед електропостачання відключають для бізнесу та промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

"В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", – зазначили у компанії.

Нагадаємо, минулого разу екстрені відключення світла в Україні вводили 11 лютого, після масштабного російського обстрілу енергетичних та газових обʼєктів України.

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