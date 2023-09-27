Чому банани швидко гниють та як цього уникнути: прості поради

Як зберігати банани, щоб вони довго не чорніли та не псувалися

Ми вже ділилися корисним трюком, який допомагає позбутися жучків у банці з крупами. Тепер прийшов час розповісти про лайфхак, який дозволить зберегти банани свіжими протягом значно більшого періоду часу, а саме до 15 днів.

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Цю корисну пораду надали експерти "РБК-Україна". Зазвичай, коли банани доходять до стиглості, вони швидко починають чорніти. Але існує певний секрет, який дозволяє зберігати ці фрукти в свіжому стані, і навіть протягом 15 днів. Давайте розглянемо цей метод у деталях.

Чому багато людей зберігають банани неправильно? Зазвичай, багато з нас клали банани у кошик для фруктів, який стоїть на кухонному столі або на полиці. Протягом кількох днів банани починають дозрівати, а до кінця тижня їх шкірка може стати непривабливою темно-коричневою.

Однак найсмачніші банани завжди мають яскраво-жовтий колір. Ця смакова ознака притаманна їм дуже короткий період часу. Отже, давайте дізнаємося, як правильно зберігати банани, щоб сповільнити процес їхнього дозрівання.

Секрет полягає в тому, що стебло банана випускає етиленовий газ, який сприяє дозріванню плоду. Цей газ розповсюджується по всьому плоду і сприяє його швидкому дозріванню. Тому, щоб уберегти банани від впливу етилену і зберегти їх свіжими, їх слід ізолювати від стебла. Для цього ідеально підходить пластикова плівка або вощанка.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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