Почему бананы быстро гниют и как этого избежать: простые советы

Мы уже делились полезным трюком, который помогает избавиться от жучков в банке с крупами. Теперь пришло время рассказать о лайфхаке, который позволит сохранить бананы свежими в течение значительно большего периода времени, а именно до 15 дней.

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Этот полезный совет предоставили эксперты "РБК-Украина". Обычно, когда бананы доходят до спелости, они быстро начинают чернеть. Но существует определенный секрет, который позволяет хранить эти фрукты в свежем состоянии и даже в течение 15 дней. Давайте рассмотрим этот способ в деталях.

Почему многие люди хранят бананы неправильно? Обычно многие из нас клали бананы в корзину для фруктов, которая стоит на кухонном столе или на полке. В течение нескольких дней бананы начинают созревать, а к концу недели их кожура может стать непривлекательной темно-коричневой.

Однако самые вкусные бананы всегда имеют ярко-желтый цвет. Этот вкусовой признак присущ им очень короткий период времени. Итак, давайте узнаем, как правильно хранить бананы, чтобы замедлить процесс их созревания.

Секрет состоит в том, что стебель банана испускает этиленовый газ, способствующий созреванию плода. Этот газ распространяется по всему плоду и способствует его быстрому созреванию. Поэтому, чтобы уберечь бананы от воздействия этилена и сохранить их свежими, их следует изолировать от стебля. Для этого идеально подходит пластиковая плёнка или вощанка.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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