Чому інколи слід "відкласти" будильник: Вчені довели, що дрімати може бути корисним для роботи мозку

Вчені виявили, що дрімота і короткий сон мають позитивний вплив на роботу мозку та когнітивні здібності

Згідно з останніми дослідженнями, натискання кнопки відкладення на будильнику вранці може бути не так шкідливим, як раніше вважалося. Навіть більше, для деяких людей це може покращити рівень їхньої когнітивної діяльності.

Попередні дослідження зосереджувалися на шкоді, яку короткі дрімоти можуть завдати нашому сну, припускаючи, що міні-цикли сну тривалістю від п'яти до десяти хвилин не мають великого корисного впливу на наше тіло. Проте останнє дослідження проведено вченими зі Стокгольмського університету в Швеції та Університету Монаша в Австралії спростовує цей підхід. Про це пише Sciense Alert.

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У ході дослідження 31 доброволець, які дрімали в контрольованих умовах, були піддані тестуванню. Виявилося, що коротка 30-хвилинна дрімота вранці або не впливала негативно, або навіть покращувала їхні когнітивні здібності після прокинувши, порівняно зі звичайним пробудженням без дрімоти.

За словами одного з дослідників сну, Тіни Санделін із Стокгольмського університету, висновки свідчать, що немає необхідності відмовлятися від коротких дрімот уранці, якщо вам це подобається, особливо якщо це коротка дрімота тривалістю приблизно 30 хвилин. І насправді це навіть може допомогти тим, хто зазвичай має проблеми із ранковою сонливістю, краще прокинутися.

Ця 30-хвилинна дрімота складалася з трьох періодів тривалістю приблизно 9-10 хвилин кожен. В порівнянні із загальною тривалістю сну, ці короткі дрімоти призвели до середньої втрати сну приблизно 6 хвилин за ніч.

Крім покращення когнітивних здібностей у деяких учасників, дослідники вважають, що короткі дрімоти можуть полегшити пробудження від легших частин сну, замість глибокого сну, що може бути кориснішим для організму.

В дослідженні не було виявлено значущих різниць між дрімаючими та недрімаючими щодо настрою, рівня стресу, ранкової сонливості та структури сну (різні цикли сну, які нормально відбуваються під час нічного сну).

Дослідники також опитали 1732 добровольців, щоб дізнатися, наскільки поширене використання дрімоти вранці. За результатами опитування, 69% відповідей вказали, що вони час від часу використовують короткі дрімоти або ставлять кілька будильників. Зазвичай це роблять люди молодшого віку та "ночі", і середній час дрімоти становив 22 хвилини.

Загалом, ранкова сонливість та скорочення тривалості сну були поширеними серед дрімаючих. Дослідники визнали, що короткі дрімоти можуть мати потенційні негативні наслідки для сну, але також вказують на можливі переваги цього підходу. Загалом, вибір залишається за вами і залежить від вашого індивідуального розпорядку дня та потреб.

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