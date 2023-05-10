Чому не слід викидати черствий хліб: які страви можна приготувати з залишками випічки
Черствий хліб – це проблема, з якою ми всі час від часу стикаємося. Натомість замість того, щоб викидати його, є чудовий спосіб використати старий хліб на користь і приготувати смачні страви.
Черствий хліб відмінно підходить для різноманітних страв, від сніданків до вечері. Давайте розглянемо декілька кулінарних порад та рецептів, які допоможуть вам майстерно використовувати цей продукт.
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Тост з черствим хлібом
- Нагрійте невелику кількість масла або оливкової олії на сковороді;
- Поріжте хліб тонкими шматочками та покладіть на розігріту сковороду;
- Обсмажуйте до золотистого кольору з обох боків;
- Подаємо тост з улюбленим джемом, медом або сирними вершками.
Цезар з черствим хлібом
- Наріжте черствий хліб на кубики або шматочки;
- Розігрійте олію на сковороді, додайте смажені шматочки хліба та обсмажте до золотистого кольору;
- Велику миску наповніть свіжими салатними листями, додайте куряче філе, нарізаний помідори та пармезан;
- Полийте салат соусом Цезар та прикрасьте обсмаженими крутонами з черствого хліба.
Черствий хліб у випічці
- Подрібніть черствий хліб на крихти або змеліть у блендері;
- Використовуйте його як панірувальну суміш для котлет, риби або овочевих страв;
- Ви зможете отримати хрустку скоринку та соковите м'ясо або овочі, використовуючи черствий хліб у рецептах.
Це не лише дозволить вам уникнути марного споживання їжі, але й створить нові смакові враження.
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