Чому не слід викидати черствий хліб: які страви можна приготувати з залишками випічки

Черствий хліб – це проблема, з якою ми всі час від часу стикаємося. Натомість замість того, щоб викидати його, є чудовий спосіб використати старий хліб на користь і приготувати смачні страви.

Черствий хліб відмінно підходить для різноманітних страв, від сніданків до вечері. Давайте розглянемо декілька кулінарних порад та рецептів, які допоможуть вам майстерно використовувати цей продукт.

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Тост з черствим хлібом

Нагрійте невелику кількість масла або оливкової олії на сковороді;

Поріжте хліб тонкими шматочками та покладіть на розігріту сковороду;

Обсмажуйте до золотистого кольору з обох боків;

Подаємо тост з улюбленим джемом, медом або сирними вершками.

Цезар з черствим хлібом

Наріжте черствий хліб на кубики або шматочки;

Розігрійте олію на сковороді, додайте смажені шматочки хліба та обсмажте до золотистого кольору;

Велику миску наповніть свіжими салатними листями, додайте куряче філе, нарізаний помідори та пармезан;

Полийте салат соусом Цезар та прикрасьте обсмаженими крутонами з черствого хліба.

Черствий хліб у випічці

Подрібніть черствий хліб на крихти або змеліть у блендері;

Використовуйте його як панірувальну суміш для котлет, риби або овочевих страв;

Ви зможете отримати хрустку скоринку та соковите м'ясо або овочі, використовуючи черствий хліб у рецептах.

Це не лише дозволить вам уникнути марного споживання їжі, але й створить нові смакові враження.

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