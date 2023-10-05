Чому не варто прибирати опале листя з саду: чим воно корисне

В останній час стає поширеною нова практика, спрямована на обробку садів, яка віддає перевагу збереженню природного балансу та підвищення родючості ґрунту. Саме тому не варто прибирати опале листя з садів.

Про це повідомили в hyser. Зокрема листя та рослинні залишки служать їжею для корисних організмів у ґрунті, а їх прибирання може стати на заваді цьому природному процесу. Багато організмів, корисних для ґрунтової екосистеми, взимку шукають укриття під опалим листям, яке забезпечує їм їжу та місце для зимівлі.

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Залишення здорового листя в саду може підвищити родючість ґрунту, оскільки воно розкладається природним шляхом, і організми, що живуть у ґрунті, переробляють його. Це сприяє зростанню рослинності в наступному вегетаційному сезоні.

Звісно, важливо розрізняти здорове листя від хворого. Хворе листя слід прибирати та утилізувати відповідним чином, оскільки воно може бути джерелом хвороб для рослин. Завдяки правильній обробці листя, можна запобігти поширенню хвороб та зберегти здорову екосистему саду.

Багато садівників також використовують листя для покращення родючості ґрунту. Сухе листя з дерев можна закопати в саду або теплиці, що сприяє його розкладанню та покращенню якості ґрунту.

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