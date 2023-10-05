Почему не стоит убирать опавшие листья из сада: чем они полезны

В последнее время становится распространенной новая практика, направленная на обработку садов, предпочитающую сохранение природного баланса и повышение плодородия почвы. Именно поэтому не стоит убирать опавшие листья из садов.

Об этом сообщили в Hyser. В частности, листья и растительные остатки служат пищей для полезных организмов в почве, а их уборка может помешать этому естественному процессу. Многие организмы, полезные для почвенной экосистемы, зимой ищут укрытие под опавшей листвой, которая обеспечивает им пищу и место для зимовки.

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Оставление здоровых листьев в саду может повысить плодородие почвы, поскольку они разлагаются естественным путем, и живущие в почве организмы перерабатывают его. Это способствует росту растительности в следующем вегетационном сезоне.

Конечно, важно различать здоровые листья от больного. Больные листья следует убирать и утилизировать соответствующим образом, поскольку они могут быть источником болезней для растений. Благодаря правильной обработке листьев, можно предотвратить распространение болезней и сохранить здоровую экосистему сада.

Многие садоводы также используют листья для улучшения плодородия почвы. Сухие листья с деревьев можно закопать в саду или теплице, что способствует его разложению и улучшению качества почвы.

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