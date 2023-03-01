Чому не варто замінювати пральний порошок милом та шампунем

Пральна машина дозволяє випрати речі без зайвих зусиль і витрат часу. Але коли немає звичайного прального порошку, деякі люди припускають помилку та намагаються випрати речі за допомогою інших засобів, таких як шампунь або мильний розчин.

До того як відправити речі в машинку, їх слід розсортувати за кольором і видом тканини. Також в залежності від матеріалу потрібно обрати відповідний режим прання.

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Фахівці стверджують, що замінити порошок шампунем – не найкраща ідея. Цього не рекомендують робити, оскільки шампунь для волосся має інший склад, і на відміну від порошку і його речовини можуть зіпсувати ваші речі. До того ж шампунь, скоріш за все, не впорається із забрудненнями.

Ні в якому разі не наливайте шампунь у пральну машину. Він сильно піниться, а надлишок цієї піни під час прання полізе з усіх щілин і заллє приміщення. Це також може зіпсувати саму техніку.

З тих же причин не слід замість порошку використовувати рідке мило. Воно піниться не так як шампунь, але теж може зашкодити пралці, а ефективність прання буде поганою. Краще попередньо замочити одяг в мильному розчині, а потім випрати з порошком або гелем, тоді результат виправдає очікування.

До того ж не можна прати речі тільки з кондиціонером. Його можна використовувати не з усіма типами тканин. А також кондиціонер і порошок мають зовсім різні завдання, тому кондиціонер не очистить речі, а лише освіжить їх.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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