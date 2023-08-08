Чому не всі українці отримають надбавку до пенсії після 70 років

Чому деякі пенсіонери не отримають збільшення після 70 років

Українці, які перетнули позначку 70 років, тепер можуть розраховувати на щомісячну додаткову суму до своєї пенсії. Розмір цієї надбавки залежить від віку пенсіонера.

Проте, важливо відзначити, що не всі пенсіонери віком 70 років і старше отримують цю додаткову підтримку, повідомляє "На пенсії".

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Слід пам'ятати, що у випадку, коли сума пенсії перевищує 10 340 гривень, право на вікову надбавку втрачається. Також варто відзначити, що ця надбавка може не бути нарахована одразу.

За повідомленнями Пенсійного фонду України, щомісяця перед нарахуванням пенсій на наступний виплатний період, проводяться всі необхідні розрахунки. Це також стосується установлення щомісячної додаткової підтримки у розмірі 300 гривень для пенсіонерів, які досягли 70 років.

Виплати пенсій проводяться з 4 по 25 число кожного місяця. Тобто, наприклад, якщо пенсіонер відзначив своє 70-річчя 22 липня, то вже цього місяця йому нараховується пенсія з урахуванням додаткової суми в розмірі 300 гривень. Слід зазначити, що відомості для виплати пенсій наступного місяця готуються напередодні. Таким чином, наступного місяця пенсіонер отримає вже повний розмір додаткової підтримки.

Тому, якщо розмір пенсії пенсіонера становить менше 10 340 гривень, і він досяг віку 70 років, то додаткова сума у розмірі 300 гривень буде нараховуватися автоматично. Варто відзначити, що ця допомога сплачується в перший місяць після досягнення пенсіонером 70-річчя, з дня його народження.

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