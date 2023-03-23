Чому не можна часто вживати березовий сік та чим він може зашкодити здоров'ю

Березовий сік – натуральний напій, що містить безліч корисних мікроелементів, таких як кальцій, залізо, глюкоза, дубильні речовини й органічні кислоти. Зокрема, весною, коли наш організм потребує додаткової підтримки, березовий сік може допомогти повернути сили та бадьорість.

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Цей напій особливо рекомендують людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура, печінки, запаленнями дванадцятипалої кишки. Він допомагає стимулювати перистальтику кишківника та заспокоювати подразнення. Березовий сік має також сечогінні, протизапальні та протиалергічні властивості.

Ще з давніх часів відомо, що березовий сік має глистогінні властивості, і його корисно пити людям із частими головними болями, а також під час бронхіту, оскільки він допомагає відкашлювати. Крім того, цей напій може бути корисним при інтоксикації організму, оскільки допомагає вивести з печінки та нирок пісок, сечову кислоту, токсини та інші шкідливі речовини.

Надто, березовий сік може бути застосований для догляду за шкірою та волоссям. Його корисно вмиватися людям із жирною та комбінованою шкірою, а також веснянками. Також його можна заморожувати та використовувати для протирання шкіри кубиками льоду.

Чим березовий сік може зашкодити здоров'ю

Важливо пам'ятати, що не кожен березовий сік є однаково корисним. У деяких випадках цей напій може навіть нашкодити організму.

Консервований березовий сік не містить корисних властивостей, а натомість може містити значну кількість цукру. Тому його слід вживати у невеликих кількостях, зокрема дітям та тим, хто стежить за своєю фігурою. А особам з цукровим діабетом краще уникати солодкого березового соку взагалі.

Найкориснішим є свіжозібраний березовий сік, але навіть в цьому випадку не всі соки є однаково корисними. Березовий сік можна зберігати в холодильнику до двох днів без спеціальної обробки, проте після цього він втрачає свої корисні властивості. Також важливо, як тару використовували для збирання соку в лісі та яким транспортом його перевозили. Якщо посуд не був достатньо чистим, у соку можуть розвиватися хвороботворні бактерії.

Дорослі можуть вживати не більше одного літра березового соку на день, а дітям та літнім людям - не більше однієї склянки. Варто враховувати, що сік, щойно принесений із двору або з холодильника, дуже холодний і, якщо його пити одразу, може призвести до захворювання горла.

Користь березового соку значною мірою залежить від того, де його зібрали. Якщо береза росте біля автомобільної траси, то сік з неї не принесе жодної користі для організму і, навпаки, може зашкодити.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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