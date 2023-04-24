Чому не можна тримати лавровий лист в супі: чим може нашкодити ця спеція

Лавровий лист завжди є в наявності на кухні досвідчених кулінарів. Це чудова пряність, яку можна використовувати для підсилення смаку різних страв, але як правильно використовувати лавровий лист, щоб не нашкодити вашому здоров'ю?

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Кухарі рекомендують злегка пом'яти листя лаврушки перед відправкою в суп, це допоможе "оживити" його і краще виділяти масла, що збагатить смакові якості страви. Крім того, щоб отримати максимальну користь від лаврового листа, потрібно знати, коли його додавати до страви.

Як правило, лаврушку додають за 5 хвилин до готовності першої страви і за 10 хвилин до готовності других страв. Якщо додати лаврушку за пару хвилин до фіналу, то вона не встигне "дати" страві аромат.

Дуже важливо вилучити лавровий лист зі страви після приготування, інакше страва стане занадто гіркою. Справа в тому, що ефірні масла в листі мають неприємний гіркуватий присмак.

Крім того, необхідно пам'ятати, що лавровий лист може бути небезпечним. Якщо ви вагітні, краще уникати його вживання, оскільки в деяких випадках лавровий лист може спровокувати викидень. Також треба пам'ятати, що лавровий лист є отрутою для котів та собак, тому його потрібно зберігати в недоступному місці.

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