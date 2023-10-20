Чому не можна додавати свіжий фарш до курячих котлет: корисні поради

Чому не слід додавати у фарш для котлет свіжий хліб

Щоб приготування котлет було успішним і результат смачним та соковитим, важливо враховувати співвідношення між хлібом і фаршем.

Котлети – це складова частина раціону багатьох українців, і кожна господиня готує їх за своїм смаком. Проте є кілька універсальних правил, які корисно дотримуватися під час приготування, включаючи правильне співвідношення хліба і фаршу в котлетах, пише "Главред".

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Щодо вибору хліба, для котлет найкраще використовувати хліб середньої свіжості, ідеально – батон. Хліб слід попередньо замочити, і це може бути вода або молоко. Тип рідини не суттєво впливає на смак котлет, головне – замочити хліб. Деякі господині навіть рекомендують використовувати черствий хліб або окрайці.

Заслуговує на увагу той факт, що свіжий хліб краще не використовувати в фарші для котлет. Свіжий хліб має м'яку консистенцію, і після замочування в рідині стає липким і гумовим, що може призвести до занадто клейкої текстури фаршу.

Щодо кольору хліба, він може впливати на смак і консистенцію котлет, але не настільки суттєво. Навіть з чорним або житнім хлібом можна приготувати смачні котлети, хоча вони можуть бути трохи щільнішими. Проте це не вплине на соковитість та смак котлет.

Щодо співвідношення хліба і фаршу в котлетах, важливо дотримуватися правильних пропорцій. Щоб уникнути негативного впливу хліба на котлети, слід пам'ятати, що для 1 кг фаршу використовується приблизно 250 г хліба, що становить 4 частини фаршу на 1 частину хліба.

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