Чому не можна одягати капронові колготи під штани та джинси

Жінки звикли одягати капронові колготи до суконь, спідниці, та й навіть під штани чи джинси. Тому вони швидко стали елементом базового гардероба.

Проте стилісти вважають недоречним одягати капронки в холодну пору. Цьому є три логічних пояснення, про які не всі знають.

1. Під джинсами сильно помітними є шви колготок.

2. Тоненькі капронові колготи точно не зігріють у морози, а навпаки – тільки притягнуть холод. Краще їх замінити на теплі флісові або вовняні.

3. Більш щільні колготи зроблять ноги візуально великими.

На думку стилістів, одягати капронові колготи під штани – табу та злочин. Оскільки цей елемент гардероба краще замінити на інші теплі варіанти – флісові та вовняні. Вони вдало поєднуються з теплими сукнями, шортами та спідницями.

Для утеплення на зиму використовуйте термобілизну, високі шкарпетки та гольфи. Так ви почуватиметеся у теплі.

А капронові колготки відкладіть до весни, коли води чудово дивляться з елегантними сукнями та спідницями.

Модні табу - Чому не можна одягати капронові колготи під штани та джинси - модні тренди 2023

Корисний лайфхак для капронових колгот

Після покупки капронових колгот не поспішайте їх одягати. Оскільки є один простий лайфхак, який допоможе зекономити та зробити так, щоб ваші "капронки" не рвалися.

Так, спочатку колготи потрібно покласти до морозильної камери на шість годин, або цілу ніч. Попередньо треба намочити у воді.

Завдяки низьким температурам нейлон стане міцнішим та менше піддаватиметься механічним пошкодженням.

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