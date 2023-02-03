Чому не можна перемішувати рис під час приготування: помилка, яка псує страву

Якщо у вас досі не виходить рис під час приготування, він злипається і виглядає зовсім неапетитно, тоді ви ще не знайомі з основним секретом цієї страви. Всім відомо, що крупу треба промивати перед варінням та використовувати чітку кількість рідини. Проте найважливіший секрет ідеального рису полягає в іншому: щоб крупа в результаті не перетворилася на кашу, а була розсипчастою, не можна перемішувати рис до моменту кипіння. Навіть після того, як він закипить, треба намагатися мінімально помішувати крупу.

Дуже часто кухарі-початківці запитують: чому не можна перемішувати рис? Тому що під час приготування він рівномірно проварюється, всмоктуючи необхідну кількість вологи. Рис, досягнувши дна, при перемішуванні почне підгоряти, що знищить цей ідеальний смак і запах страви. Консистенція стане не однорідною і шматочки рису, які піддались механічному впливу будуть злипатись.

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Як варити рис: пропорції води і зерна

Традиційно для рису пропорції такі: на 1 склянку зерна береться 2 склянки води. Але не все так однозначно, адже потрібно звертати увагу ще й на вид рису. Для кожного виду рису пропорції рису і води повинні бути наступними:

пропарений — 1 склянка рису на 2 рідини;

довгозернистий рис — на 1 склянку крупи потрібно від 1,5 до 2 склянок води;

дикий — для 1 склянки рису потрібно аж 3 склянки рідини;

коричневий рис — на 1 склянку рису знадобиться від 2,5 до 3 склянок води;

круглозернистий — такі ж пропорції рису і води, як в для коричневого;

рис басматі — для однієї склянки рису до 1,5 склянки води;

рис жасмин — на 1 склянку рису потрібно 1,5-1,7 рідини.

Скільки варити рис в залежності від сорту

Питання про те, скільки варити рис, щоб він вийшов розсипчастим і смачним, цікавить кожного. Тут також головну роль грають види рису:

довгий або білий круглий рис потрібно варити близько 20 хвилин;

коричневий або бурий рис вариться 30-40 хвилин;

дикий рис варто варити не менше 60 хвилин;

а пропареному рису вистачить і 20-30 хвилин.

Нагадаємо, є крупи, які не потрібно промивати перед приготування. UAportal розповів про 7 з них та чому варто відмовитися від звички промивати деяку крупу.

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