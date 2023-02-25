Чому не можна впирати язик в зуби і як знайти правильну позицію язика в роті

Для правильного формування прикусу та злагодженої мови важлива коректна робота всіх елементів зубощелепної системи. Важливу роль також відіграє положення язика. До того ж, правильне положення язика забезпечує відсутність проблем з ковтанням, жуванням і мовою.

Хороша новина полягає в тому, що ви можете покращити положення свого язика у стані спокою, якщо певний період контролюватимете, куди його кладете, повідомляє Enclave Dental. Якщо ви помітили, що ваш язик постійно опускається на дно ротової порожнини або тисне на верхні зуби, зосередьтеся на свідомій зміні його положення. Майте на увазі, що постійна зміна положення язика може зайняти час, тож запасіться терпінням.

Правильне розташування язика

Коли ваш рот знаходиться в стані спокою, ваш язик повинен бути притиснутий до піднебіння, але він не повинен тиснути на ваші зуби. Ваші зуби повинні бути трохи розсунуті, а губи зімкнуті. Язик повинен залишатися в такому положенні як вдень, так і вночі, за винятком часу прийому їжі або розмови. Відхилення від цього положення можуть сприяти таким проблемам, як біль у щелепі та шиї, зміщення зубів, утруднення дихання тощо.

Позиції язика в роті

Читайте також: Чому краще не пити напої через соломинку і на що впливає ця звичка

На що впливає неправильна позиція язика

Наступні ознаки і симптоми вказують на можливу проблему, спричинену неправильним положенням вашого язика в стані спокою.

Погана постава

Біль у шиї та плечах

Апное уві сні (тимчасове припинення дихальних рухів під час сну)

Синдром апное сну

Часте дихання ротом

Подовжена форма обличчя

Зміщені зуби (наприклад, якщо ваш язик лежить занадто далеко вперед, він може тиснути на передні зуби і створювати щілину між ними)

Біль у щелепному суглобі

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чому звичка регулярно їсти желе без цукру може покращити стан вашого організму. Воно містить незамінні амінокислоти, будівельні блоки білків, які можуть принести велику користь для організму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!