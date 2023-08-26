Чому не можна повертатися додому, якщо вже вийшли: народні прикмети

Чому повертатися додому погана прикмета - чому не можна повертатися додому по забуті речі

У давнину люди вважали поганою прикметою, якщо людина повертається додому вже після того, як вирушила у дорогу. До прикладу, забули якусь річ або щось зробити.

Коли людина тримає курс в напрямку від будинку, то навколо неї збирається позитивна енергетика. Якщо ж напрямок руху кардинально змінюється, то і енергія буде вже не позитивною, а негативною. Тому після таких дій варто готуватися до невдач та бід.

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Одним з найпопулярнішим способом позбутися негативної енергетики є поміняти напрямок, глянувши у дзеркало.

Як відомом, цей містичний предмет має здатність змінювати енергію з негативної на позитивну. Тому на людину очікуватимуть приємні події, хороші люди та удача.

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