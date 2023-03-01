Чому слід їсти яблука кожен день: корисні поради

Яблука – не тільки смачний сам по собі продукт, який до того ж застосовують під час приготування безлічі страв, але й корисні для здоров'я. Вживання яблук може поліпшити здоров'я кишківника та значно знизити ризику інсульту, високого кров'яного тиску, діабету, серцевих захворювань, ожиріння та навіть деяких видів раку. Про це пише видання Everyday health посилаючись на експертку з харчування з Америки Джессіку Левінсон.

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Цей фрукт радять додавати до салатів або до сиру на грилі. Запечені яблука підходять для здорового десерту. Також можна приготувати курку з яблуками для легкого обіду або вечері. Яблука краще їсти зі шкіркою, оскільки вона містить велику частину нерозчинної клітковини.

Яблуко середнього розміру є хорошим джерелом клітковини, адже в ньому міститься близько 4,8 грама цієї поживної речовини. Також там є 9,2 міліграма вітаміну С разом з невеликими кількостями інших вітамінів та мінералів.

Дослідження пов'язують споживання яблук зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, що може бути пов'язано зі зниженим рівнем холестерину завдяки розчинній клітковині. Попередні дослідження показують, що регулярне вживання яблук знижує ризик інсульту на 52%. Ба більше, дослідження, опубліковане в лютому 2020 року в Американському журналі клінічного харчування, показало, що щоденне вживання лише 2 яблук допомогло учасникам дослідження знизити рівень холестерину і тригліцеридів. Згідно з даними Університету Іллінойсу яблука можуть підтримати здорову імунну систему.

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Якщо у вас діабет 2 типу, проконсультуйтесь з лікарем та додайте яблука до свого раціону. Хоча існує поширена думка, що людям з діабетом не можна їсти фрукти, проте розчинна клітковина яблук може допомогти сповільнити всмоктування цукру в кров і нормалізувати його рівень.

Яблука можуть відігравати певну роль у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Вони можуть знижувати ризик виникнення певних видів раку, що, на думку дослідників, пов'язано з антиоксидантами у складі яблук.

Також вони містять крохмаль під назвою пектин, який є пребіотиком, що позитивно впливає на здоров'я кишківника та може зробити послугу вашій травній системі.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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