Чому огірки ростуть неправильної форми та як цьому запобігти
Багато городників стикаються з проблемою деформації огірків: вони виростають у формі груші або навіть гачком. Це не лише псує зовнішній вигляд овочів, але й свідчить про певні проблеми у догляді за рослинами. Розглянемо докладніше, чому це відбувається і як виправити ситуацію. Про це пише Уніан.
Чому огірки деформуються?
Основні причини деформації огірків:
Нестача поживних речовин:
- Калій: Відповідає за формування плодів, їх міцність та смакові якості. При його нестачі огірки стають тонкими біля плодоніжки і потовщеними знизу.
- Азот: Необхідний для загального росту рослини. Його дефіцит може призвести до загального ослаблення рослини і, як наслідок, до деформації плодів.
Неправильний полив:
Як надмірна, так і недостатня кількість вологи може негативно вплинути на формування огірків.
Нестача запилення:
Якщо квітки огірків не запилюються, плоди можуть розвиватися неправильно.
Шкідники та хвороби:
Деякі шкідники та хвороби можуть пошкоджувати рослини, що призводить до деформації плодів.
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Як виправити ситуацію?
Підживлення:
- Використовуйте комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та азоту.
- Приготуйте органічні підживлення: настій коров'яку або пташиного посліду, зольний розчин.
Полив:
Регулярно поливайте рослини теплою водою під корінь, уникаючи попадання води на листя.
Запилення:
Залучайте комах-запилювачів (бджіл, джмелів) або проводите штучне запилення.
Профілактика хвороб та шкідників:
Регулярно оглядайте рослини, видаляйте пошкоджені листя та плоди. При необхідності обробляйте рослини відповідними препаратами.
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