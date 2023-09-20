Чому орхідея може не цвісти: причини та як це виправити

Орхідеї — це красиві рослини, які часто зустрічаються в наших будинках. Однак, іноді вони можуть не цвісти протягом довгого часу.

UAportal розповість про лайфхак, який допоможе змусити орхідею зацвісти у будь-який період року. Зокрема, для цього варто використати льод. Час від часу кладіть кілька кубиків льоду в горщик з квіткою. Так ви зможете полити рослини та виробити для неї невеликий стрес, який призведе до активізації цвітіння.

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Деякі квітникарі замість звичайної води заморожують рідке добриво. Це допомагає орхідеї отримати більше поживних речовин і швидше зацвісти.

При поливі орхідеї таким способом потрібно орієнтуватися на зовнішній вигляд субстрату і коренів. Коли субстрат буде абсолютно сухим, а поверхня коренів стане сіро-сріблястою, потрібно поливати.

Крім цього, цвісти орхідеї можуть допомогти наступні поради:

Переконайтеся, що орхідея отримує достатньо світла.

Підгодовуйте квітку рідким добривом раз на місяць.

Пересаджуйте рослину в новий горщик кожні два-три роки.

Спробуйте цей лайфхак, і ваші орхідеї обов'язково порадують вас своїми чудовими квітами.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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